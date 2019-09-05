"Роснефть" окажет поддержку коренным малочисленным народам Севера на Ямале

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дополнительные соглашения о сотрудничестве в области социального развития и защиты окружающей среды. Компания, в том числе, окажет поддержку коренным малочисленным народам Севера (КМНС), сообщила в четверг пресс-служба "Роснефти".

Подписи под документами поставили главный исполнительный директор компании Игорь Сечин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"При поддержке "Роснефти" в регионе будет реализован ряд значимых инфраструктурных проектов, построены новые объекты культуры и массового спорта. Компания также будет содействовать организации помощи, медицинского лечения и реабилитации детей-инвалидов и тяжело больных детей, окажет поддержку организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, вооруженных сил, инвалидов, маломобильных граждан, а также КМНС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еще одним направлением сотрудничества станет взаимодействие в области охраны окружающей среды, в частности, "Роснефть" реализует меры по восполнению биоразнообразия в водных объектах рыбохозяйственного назначения в ЯНАО.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.