Врио главы Курганской области после победы на выборах займется реформой муниципалитетов

КУРГАН, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы Курганской области Вадим Шумков, который, по данным обработки 100% протоколов голосования, одержал победу в губернаторской гонке, намерен совместно с областной думой заняться повышением эффективности системы органов местного самоуправления региона. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

9 сентября по итогам обработки 100% протоколов победу на выборах губернатора Курганской области одержал врио главы региона самовыдвиженец Шумков, он набрал 80,86% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Яков Сидоров с 9,7%. Явка избирателей в области составила 42,6%.

"Первое - это уже отдельные назревшие персональные замены по отдельным муниципальным образованиям. Второе - это корректировка принципов работы самой системы органов местного самоуправления, которая сегодня у нас в области, является не самой эффективной. Так сложилось, что в ряде муниципалитетов на тысячу населения, у нас в 1,5-2 раза больше сотрудников органов местного самоуправления, чем по соседним регионам Уральского федерального округа, а собственные доходы бюджетов ниже в два и более раза. При этом обращения тысяч граждан свидетельствуют, что эффективность и адекватность ряда муниципальных органов власти, к сожалению, не всегда высока, то есть затраты на содержание системы несем, количество сотрудников откровенно не маленькое, а эффективности работы, судя по реакции граждан нет", - уточнил Шумков.

Не исключены перестановки

Врио губернатора пояснил, что повышение качества работы правительства сталкивается с неспособностью реализовывать проекты на местах из-за чего страдают жители, которые лишаются необходимых условий. "Деньги до муниципалитетов на дороги и ремонт социальных объектов доводим в мае, а сами работы в лучшем случае начинаются в августе в сентябре. Ряд муниципальных закупок по стоимости и по эффективности вызывает большие сомнения, нередки кумовщина и определенные междусобойчики - при этом приоритеты населения оказываются далеко не на первом месте. А нам нужно как раз до людей на местах доводить определенные блага и нашу позицию, помочь им и обеспечить их основные жизненные потребности, здесь мы понимаем, что, к сожалению, отдельные главы муниципальных образований не в силах поменять себя, не в силах подняться над ситуацией", - рассказал Шумков.

Собеседник агентства добавил, что не исключены и дальнейшие кадровые корректировки в команде правительства. "Касательно правительства в целом - да, будут корректировки, будут изменения, но вряд ли значительные, я бы сказал, что это будут персоналии. Есть понятие правительства на выборный период, а есть правительство постоянного цикла, после завершения выборов. Могу точно сказать - не будет изменений курса или основных мероприятий, все будет и далее поставлено на повышение эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления - на благо населения области", - резюмировал врио главы Курганской области.

Вадим Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио главы Курганской области 2 октября 2018 года. После вступления в должность он провел активную кадровую политику, заменив нескольких заместителей губернатора региона, начальников департаментов.