Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП в Шадринском районе в Курганской области, которое произошло утром во вторник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

"В Шадринском районе (Курганская область) около 6 часов 10 минут (04:10 мск) на 215-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган произошло столкновение двух автомобилей - Mazda и "ГАЗель". По предварительным данным, погибли четыре человека: оба водителя транспортных средств и пассажиры автомобиля Mazda, - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.