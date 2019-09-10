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Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

На 215-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган столкнулись Mazda и "ГАЗель"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП в Шадринском районе в Курганской области, которое произошло утром во вторник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

"В Шадринском районе (Курганская область) около 6 часов 10 минут (04:10 мск) на 215-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган произошло столкновение двух автомобилей - Mazda и "ГАЗель". По предварительным данным, погибли четыре человека: оба водителя транспортных средств и пассажиры автомобиля Mazda, - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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