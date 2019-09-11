В мэрии Челябинска сообщили о 13 пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Тринадцать человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с маршрутным такси, произошедшем в среду в Тракторозаводском районе Челябинска, где маршрутное такси попало в ДТП. Такие уточненные данные проводит пресс-служба городской администрации.

Ранее со ссылкой на данные ГИБДД сообщалось о 11 пострадавших.

"В маршрутном такси, принадлежащем ООО "Автолайн", пострадали 13 человек", - говорится в сообщении.

По данным властей, двое пострадавших от госпитализации отказались. Еще два человека направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с ушибом бедра, три человека - с ушибами и переломом кисти. У двоих пострадавших медики диагностировали переломом челюсти, еще у двоих - травмы конечностей. Также пострадали женщина и ребенок, они направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и травму живота.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Челябинской области, ДТП произошло в районе дома номер 22 на Проспекте Ленина около 11:40 (09:40 мск). По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Volkswagen и автобуса Ford, двигавшихся в попутном направлении. В результате автобус совершил наезд на препятствие - бетонное ограждение.