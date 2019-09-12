Суд отложил просьбу осужденного челябинского экс-замгубернатора о замене наказания

ТАСС, 12 сентября. Копейскому городскому суду Челябинской области потребовались дополнительные материалы, чтобы рассмотреть ходатайство о замене наказания с лишения свободы на исправительные работы бывшему заместителю губернатора области Николаю Сандакову. Заседание суда отложено на 14 октября, сообщили ТАСС в суде.

В прошлом году Сандаков был приговорен к 5,5 года лишения свободы. Сандаков просил заменить заключение исправительными работами, так как хочет выплачивать назначенный в виде дополнительного наказания штраф.

"Для истребования дополнительных материалов дела рассмотрение отложено на 10:00 (08:00 мск) 14 октября", - сказала собеседница агентства.

В уголовном деле Сандакова было три эпизода. По версии следствия, являясь заместителем губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Сандаков организовал взлом электронной почты. Кроме того, используя служебное положение, он присвоил 1,5 млн рублей и получил взятку в виде безвозмездных услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей. Взятку, как полагает следствие, он получил за помощь в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОП. В 2011-2012 годах Сандаков, занимая должность первого помощника губернатора Челябинской области, обманом похитил у бывшего сити-менеджера Озерска 1,5 млн рублей, пообещав, что тот в будущем станет главой Магнитогорска.

Сандаков отбывает наказание в исправительной колонии номер 6. С учетом нахождения под стражей и под домашним арестом он уже отбыл 2 года и 10 месяцев. Вынося приговор, суд организацию взлома электронной почты переквалифицировал на подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации. Суд освободил Сандакова от наказания за это преступление в связи с истечением срока давности.