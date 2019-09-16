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Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске

Инцидент произошел 15 сентября, по данным источника ТАСС, пострадавших нет

ТАСС, 16 сентября. Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Об этом сообщил в понедельник информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория".

"15 сентября спасатели выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета Ми-26. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось", - говорится в оперативной сводке.

Источник в экстренных службах пояснил ТАСС, что вертолет принадлежит авиакомпании Utair, на борту находились шесть человек. "Это была вахтовая перевозка с месторождения до Ханты-Мансийска", - пояснил собеседник агентства. По данным источника, пострадавших нет.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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