Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске

ТАСС, 16 сентября. Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Об этом сообщил в понедельник информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория".

"15 сентября спасатели выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета Ми-26. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось", - говорится в оперативной сводке.

Источник в экстренных службах пояснил ТАСС, что вертолет принадлежит авиакомпании Utair, на борту находились шесть человек. "Это была вахтовая перевозка с месторождения до Ханты-Мансийска", - пояснил собеседник агентства. По данным источника, пострадавших нет.