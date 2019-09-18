Предприятия нефтегазовой отрасли Ямала заплатят более 1,4 трлн рублей налогов в 2019 году

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовые предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа заплатят по итогам 2019 года более 1,4 трлн рублей налогов в федеральный бюджет. Эта цифра вырастет почти на 400 млрд рублей по сравнению с 2018 годом, сообщил в среду глава региона Дмитрий Артюхов на пленарной сессии "Будущее газовой отрасли" X Тюменского нефтегазового форума.

"В прошлом году дали больше 1 трлн рублей только федеральных налогов. В этом году ожидаем 1,4 трлн рублей федеральных налогов. По сути, отрасль только с одного Ямала кормит огромное количество направлений", - сказал он.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем собрались более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.