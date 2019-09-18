Соглашение о второй очереди завода тампонажных смесей подписали на форуме в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "ТД Нефтесервис" и Агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписали в среду на площадке Х Тюменского нефтегазового форума соглашение о строительстве второй очереди завода по производству тампонажных смесей. Он расположился на площадке индустриального парка "Богандинский", сообщает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Суммарная мощность завода составит 100 тыс. тонн. Инвестиции компании составят 120 млн рублей. Будет создано более 40 рабочих мест", - сказал в ходе церемонии генеральный директор "ТД Нефтесервис" Антон Воронин.

Как уточнил он в беседе с ТАСС, это будет вторая очередь завода, которую планируется построить в течение полутора лет. "Начать строительство на площадке индустриального парка "Богандинский" мы намерены в 2020 году. Мощность первой - уже действующей - очереди составляет 50 тыс. тонн, вторая также будет на 50 тыс. тонн", - сказал Воронин ТАСС.

В Тюменской области действуют три индустриальных парка, которые расположены в Тюмени и поселках Боровский и Богандинский Тюменского района. Резиденты этих парков получают существенные налоговые льготы и дешевые земельные участки с уже подведенными инженерными сетями и коммуникациями.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.