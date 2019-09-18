Уровень газификации Тюменской области повысится до 98% к 2023 году

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Уровень газификации Тюменской области будет доведен до 98% до 2023 года, сообщил глава региона Александр Моор, выступая на пленарной сессии "Будущее газовой отрасли" в рамках Тюменского нефтегазового форума.

"До 2023 года мы построим чуть более тысячи километров сетей газопровода, и уровень газификации Тюменской области повысится до 98%", - сказал Моор.

Губернатор отметил, что такого результата позволит добиться регуляторное соглашение, подписанное регионом, Федеральной антимонопольной службой России и структурами "Газпрома".

"Подписали мы его на три стороны - ФАС, регион и две организации "Газпрома", одна занимается сетями, другая управляющая. Эффект от этого регуляторного контракта - появились дополнительные источники на проведение газификации в размере 1 млрд 550 млн рублей, таким образом весь размер программы газификации на период 2019-2023 годов составил 2 млрд 600 млн рублей с сохранением принципов, что строят сами газовики, строят, используя ресурсный метод. При этом тариф на газ будет в пределах инфляционных ожиданий", - сказал губернатор и добавил, что в настоящее время уровень газификации Тюменской области составляет 94%.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Он собрал более 3,5 тыс. человек, они обсудят вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначат пути реализации профильных задач. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.