Новую линию завода энергетического оборудования под Тюменью планируется открыть к 2023 г.

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Вторую линию на заводе по производству модульных электростанций под Тюменью планируется открыть до конца 2022 года в индустриальном парке "Боровский". Планируемый объем инвестиций составит 5,5 млрд рублей, сообщил ТАСС в среду директор компании "Энерготехсервис" Александр Свергин на X Тюменском нефтегазовом форуме.

"Мы планируем построить вторую очередь до конца 2022 года. Более 500 млн рублей будет направлено на строительство, плюс мы привлечем инвестиции в 5 млрд рублей на оборудование, материалы. Это создаст еще 30 рабочих мест", - сказал он.

По его словам, 18 сентября было подписано соглашение между компанией и инвестиционной группой "Атон". Документ предполагает выпуск облигации на 5 млрд рублей. Они будут направлены на развитие производства.

Свергин добавил, что общая численность персонала составит 60 человек. Вторая очередь предполагает расширение линейки производства. "Рассматривается возможность с нашими партнерами - компанией Solar Turbines производства модульных газотурбинных электростанции на 4-5 МВт. Также планируется производство накопителей электроэнергии, работа по возобновляемым источникам: ветру и солнцу", - отметил он. По словам Свергина, компания на территории своего завода до 2022 года намерена ввести в эксплуатацию также логистический центр, складские помещения, административно-бытовой корпус.

Завод по производству модульных газопоршневых электростанций (ГПЭС - основное генерирующее оборудование в распределенной энергетике) будет открыт 19 сентября. На нем будет работать 30 человек, общий объем инвестиции составил около 1,5 млрд рублей.

"Энерготехсервис" является одной из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики. Компания основана в 2002 году как специализированное предприятие по строительству и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых промыслах. На сегодняшний день в ней работает около 800 сотрудников.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Его участники планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, а также более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.