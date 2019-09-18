Разработанные на Урале вездеходы "Бурлак" пройдут испытания в условиях Антарктиды

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Уральские инженеры, запустившие в Екатеринбурге мелкосерийное производство арктических вездеходов "Бурлак", испытают технику в условиях Антарктиды. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель компании "Вездеходы Макарова" Игорь Исаев на Х Тюменском нефтегазовом форуме.

"Сейчас мы готовим технику, так как попали в проект института Арктики и Антарктики (Арктический и антарктический научно-исследовательский институт - прим. ТАСС). Конструктор Алексей Макаров с нашей машиной поедет на целый рабочий сезон в Антарктиду", - сказал Исаев и добавил, что экспедиция начнется в ноябре и продлится пять-шесть месяцев.

Производство вездеходов "Бурлак" расположено в Екатеринбурге. По словам Исаева, мощности предприятия позволяют выпускать 25 машин в год.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем собрались более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.