Правительство Челябинской области ушло в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области отправлено в отставку в связи со вступлением в должность нового губернатора Алексея Текслера, избранного в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Правительство Челябинской области автоматически ушло в отставку в связи со вступлением в должность Алексея Леонидовича Текслера", - сказал собеседник агентства.

Самовыдвиженец Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области, набрав 69,31% голосов. В пятницу он вступил в должность главы региона. Текслер 19 марта был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики РФ.