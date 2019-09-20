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Правительство Челябинской области ушло в отставку

В пятницу в должность главы региона вступил победивший на выборах Алексей Текслер

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области отправлено в отставку в связи со вступлением в должность нового губернатора Алексея Текслера, избранного в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Правительство Челябинской области автоматически ушло в отставку в связи со вступлением в должность Алексея Леонидовича Текслера", - сказал собеседник агентства.

Самовыдвиженец Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области, набрав 69,31% голосов. В пятницу он вступил в должность главы региона. Текслер 19 марта был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики РФ.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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