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Более 400 тыс. электронных больничных выдали в Югре с лета 2017 года

Из них 240 тыс. выдано с начала 2019 года

ТАСС, 20 сентября. Медики Югры выдали более 400 тыс. электронных больничных листов с лета 2017 года, когда регион присоединился к соответствующей программе, сообщили ТАСС в пятницу в региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС).

"На сегодняшний день в Югре выдано более 400 тыс. электронных листов нетрудоспособности, из них 240 тыс. - в текущем году", - сказал собеседник агентства.

Электронный больничный был введен на территории России 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в ФСС.

Переход на электронный лист нетрудоспособности позволяет существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков, а также минимизирует время пациентов, работодателей и фонда.

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