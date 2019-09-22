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Контракты с двумя министрами не продлили в Челябинской области

Назначены новые и.о. руководителя региональных Минздрава и Минсоцотношений

ТАСС, 22 сентября. Правительство Челябинской области не продлило контракты с министром здравоохранения Сергеем Приколотиным и минисром социальных отношений Татьяной Никитиной. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального кабмина.

"Действительно, контракты с Сергеем Приколотиным и Татьяной Никитиной не были продлены. <…> Исполнять обязанности руководителя регионального Минздрава будет замминистра Виктория Сахарова. В свою очередь, обязанности руководителя Минсоцотношений будет исполнять замминистра Татьяна Ильина", - сказала собеседница агентства.

Она не стала комментировать, кого планируется назначить главами этих министерств.

Приколотин был назначен на должность министра здравоохранения Челябинской области в январе 2018 года. До этого работал на разных должностях в системе здравоохранения. Никитина с 2011 по 2014 год руководила управлением по радиационной реабилитации Уральского региона МЧС РФ. В январе 2014 года была назначена на должность министра социальных отношений Челябинской области.

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