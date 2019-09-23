Власти Челябинска привлекут к работе археологов на месте строительства дорожной развязки

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Администрация города Челябинска по просьбе краеведа Юрия Латышева привлечет археологов для проведения исследований на улице Нагорной, где строится третья очередь дорожной развязки. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации.

"Работы по строительству третьей очереди дорожной развязки Кашириных - Российская идут в полном соответствии с законодательством. Третья очередь строится на улице Нагорной. Сегодня состоялось совещание, на котором принято решение удовлетворить просьбу краеведа Юрия Латышева и привлечь на площадку археологов для проведения исследований. <…> Хотя, если следовать букве закона, такой необходимости не было. Будем надеяться, что ученые найдут что-нибудь интересное", - сказали в пресс-службе.

В администрации затруднились оценить влияние исследований на сроки проведения строительных работ.

Комментарием Латышева ТАСС не располагает. Краевед на своей странице в соцсети "Вконтакте" написал, что на месте строительства находится культурный слой XVIII-XIX веков.

Дорожную развязку планируется открыть в 2020 году. Она должна объединить улицу Братьев Кашириных с улицей Российской. Сооружение разгрузит от автомобильных потоков проходящие по центру города улицы Кирова и Труда, а также проспект Победы, где нередко образуются пробки.