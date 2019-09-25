Челябинский коксохимический завод "Мечела" вложит 220 млн рублей в снижение выбросов

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Челябинский завод "Мечела" по производству коксохимической продукции ("Мечел-Кокс") инвестирует до марта 2020 года 220 млн рублей в модернизацию одной из своих коксовых батарей. После намеченной модернизации завод снизит выбросы вредных веществ в атмосферу на четыре тонны в год, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Всего на "Мечел-Коксе" восемь коксовых батарей. Реконструкция коксовой батареи № 8 с заменой двух газосборников - часть мероприятий, предусмотренных экологическим соглашением между группой "Мечел", правительством Челябинской области, Минприроды РФ и Росприроднадзором. Запустят модернизированную батарею в конце марта 2020 года. В результате модернизации выбросы загрязняющих веществ первого-четвертого классов опасности сократятся более чем на четыре тонны в год. Вложения в реконструкцию коксовой батареи составят 220 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что реконструкция коксовой батареи - одно из ряда мероприятий экологической программы "Мечел-Кокса", рассчитанной до 2024 года. На предприятии сейчас завершается техническое перевооружение бензольного отделения в цехе улавливания № 1. В ближайших планах также реконструкция коксового цеха № 1.

При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий региона в атмосферу Челябинска зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ - фенола, диоксида азота, формальдегида. Власти Челябинской области совместно с предприятиями планируют снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Челябинске на 38% за пять лет.

"Мечел-Кокс" обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел", а также реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Ее продукция поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Компанию контролируют председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи.