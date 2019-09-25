Суд в Челябинске отправил под стражу обвиняемого в насилии над воспитанниками интерната

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд в среду изменил меру пресечения обвиняемому в насилии над воспитанниками интерната с домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 2 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облсуда.

Осенью 2018 года со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщалось, что возбуждено уголовное дело по заявлениям руководства одного из детских домов и опекунов воспитанников, переданных в их семьи, по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Заявители сообщили о совершении местным жителем преступлений против половой неприкосновенности воспитанников детского дома. Позже был установлен и задержан 51-летний мужчина, которому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел материал досудебного производства в отношении мужчины, удовлетворил ходатайство следователя и изменил обвиняемому меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей сроком до 2 ноября 2019 года. Следователь указал, что изменение действующей меры пресечения обусловлено нарушением со стороны обвиняемого условий исполнения домашнего ареста. По его словам, обвиняемый встречался со свидетелями, в том числе с несовершеннолетними, созванивался с потерпевшим, просил их изменить свои показания, покидал жилое помещение", - говорится в сообщении.

По данным суда, органами предварительного следствия мужчина обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") и одного преступления по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего").