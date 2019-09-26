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Няня, подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области, признала вину

Ребенка похитили 24 сентября, на следующий день его обнаружили мертвым в лесу

ТАСС, 26 сентября. Няня, которая подозревается в похищении и убийстве ребенка в тюменском городе Заводоуковске, признала свою вину. Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении ее под стражу, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Ходатайствовать в суд будем завтра - заключение под стражу. Признала (вину - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Ребенок был похищен 24 сентября, 25 сентября его обнаружили мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана. По версии следствия, подозреваемая присматривала за ребенком по просьбе родителей, но накануне решила его похитить. Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

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