Новый герб Югры планируется принять до конца 2019 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют до конца 2019 года принять новый герб региона. Перед этим четыре его варианта пройдут общественное обсуждение, сообщили в четверг ТАСС в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Герб Югры - единственный в Уральском федеральном округе не зарегистрирован в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в геральдическом совете при президенте РФ. Разработка нового герба региона ведется с 2017 года. В том же году на общественные обсуждения был вынесен новый вариант герба, жители высказали ряд замечаний.

"Герб (новый вариант - прим. ТАСС) планируется принять до конца года. С учетом мнений и пожеланий жителей региона, которые они выскажут с 27 сентября по 11 октября на общественных советах, а также на онлайн-площадках. Итоговое обсуждение запланировано на 15 октября в режиме видеоконференцсвязи с подключением всех муниципалитетов", - сказал собеседник агентства.

В четверг в департаменте сообщили журналистам, что авторская группа под руководством редактора сетевого издания "Геральдика.ру", автора нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России Юрия Росича разработала четыре варианта эскиза герба Югры. "На основании замечаний геральдического совета при президенте РФ наша авторская группа подготовила новый эскиз герба Югры. Он устраняет все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона", - отметил Росич.

На представленных эскизах изображены медведи - священные для коренных народов животные, охранители земли и хозяева тайги, в лапах которых флаги, что подчеркивает особое место региона в России. Животные стоят на зеленых кедровых ветвях - символ принадлежности округа к Западной Сибири. Также медведи держат щит, на котором изображена двуглавая птица из преданий народов ханты и манси, которая имеется на нынешнем гербе Югры. Отличаются эскизы цветовой гаммой медведей и формой короны над щитом.