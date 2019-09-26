Мэрия Екатеринбурга планирует заключить концессионное соглашение о транспорте в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга рассчитывает заключить концессионное соглашение по реконструкции трамвайных путей и обновлению общественного транспорта в 2020 году. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС глава города Александр Высокинский.

"Мы рассчитываем, что в следующем году мы выйдем на этап заключения концессионного соглашения. Концессионер будет выбираться по конкурсу. Предметом концессии у нас должна стать реконструкция трамвайных путей, строительство новых трамвайных линий в Академический и, соответственно, по Новокольцовскому тракту и полное обновление парка подвижного состава. Я имею в виду трамваи, троллейбусы и, соответственно, автобусы", - сказал мэр.

В Екатеринбурге ездит 350 муниципальных автобусов. По словам мэра, город планирует приобрести еще 50 автобусов в лизинг до конца этого года.

"Мы пытаемся сделать все, чтобы вернуть выручку в автобусное предприятие "Гортранс". По тем или иным причинам город за последнее время очень много маршрутов отдал в частные руки и остался с огромными базами, трудовыми коллективами, но без выручки. Естественно, это все приводило к тому, что постоянно возникали разговоры о росте тарифов. Сейчас у нас пошел рост выручки "Гортранса", - сказал глава города, отметив, что благодаря этому удалось сдержать повышение стоимости проезда в общественном транспорте (на данный момент - 28 рублей).

Вопрос об обновлении общественного транспорта обсуждается в городе с 2017 года. Тогда городские власти планировали провести масштабную транспортную реформу. Сообщалось о ликвидации 87 из 88 действовавших автобусных маршрутов, 18 из 30 трамвайных и восьми из 19 троллейбусных взамен на 46 новых маршрутов. Идея вызвала широкий общественный резонанс, в итоге срок изменений сдвинули на 2019 год, а потом перенесли на неопределенный срок.