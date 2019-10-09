Прокуратура начала проверку информации о складе опасных медицинских отходов в Кургане

КУРГАН, 9 октября. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура организовала проверочные мероприятия по факту несанкционированного складирования опасных медицинских отходов в Кургане, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ведомства.

"В связи с поступившей в адрес надзорного ведомства информацией об обнаружении опасных медицинских отходов на старом заброшенном складе на улице Омской в городе Кургане Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Курганской области и полиции незамедлительно организовано проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будет принят весь комплекс мер, направленных на установление обстоятельств размещения отходов и лиц, к этому причастных", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее местные СМИ сообщали, что на Омской улице в центре Кургана функционирует незаконный цех по утилизации путем сжигания медицинских отходов различных классов опасности, в том числе фрагментов человеческих тел, трупов животных, биоматериалов, использованных медицинских материалов и просроченных лекарств, поступающих из медучреждений Кургана, Челябинска и Тюмени.

"С учетом имеющейся реальной угрозы причинения вреда людям и окружающей природной среде специалистами принимаются все необходимые меры для устранения возможных последствий совершенного правонарушения и недопущения возникновения инфекционных заболеваний людей и животных. Ситуация находится на контроле прокуратуры области", - добавили в пресс-службе прокуратуры.