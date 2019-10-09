В Челябинской области представитель Минобороны получил 5,5 года колонии за взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске Челябинской области признал представителя Минобороны России, уполномоченного за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса, виновным в получении от предприятий 27 млн рублей взяток и приговорил к пяти годам шести месяцам лишения свободы. Об этом журналистам сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"Магнитогорский гарнизонный военный суд признал представителя Минобороны России, уполномоченного за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса, виновным по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 28,8 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на шесть лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области ТАСС пояснили, что уполномоченный получал взятки от предприятий за прохождение их продукции военной приемки. Он ежемесячно получал от 300 тыс. до 750 тыс. рублей. Общая сумма взяток составила 27 млн рублей. Весной он был задержан сотрудниками УФСБ с поличным при получении взятки около 1 млн рублей.

По ходатайству органов прокуратуры судом обращены в доход государства три объекта недвижимости, принадлежащие осужденному, стоимостью 21,7 млн рублей.