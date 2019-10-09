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Объемы ремонта дорог в Тюмени в 2019 году удвоились благодаря нацпроекту

В текущем году в областном центре отремонтируют 35 км дорожного полотна

ТЮМЕНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 35 км дорог отремонтируют в Тюмени в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги". Это в два раза больше, чем удалось сделать в 2018 году, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Главного управления строительства региона.

"В 2019 году в областном центре будет отремонтировано 35 км дорожного полотна. Объем средств, который будет затрачен на необходимые работы, оценивается в 1 млрд рублей. В прошлом году в Тюмени было отремонтировано 17 км", - сообщили в пресс-службе.

По словам губернатора области Александра Моора, в последние годы власти вкладывали серьезные средства в развитие транспортной инфраструктуры Тюмени. "Мы не оставляем без внимания развитие дорожной сети областного центра и будем постепенно реализовывать наш долгосрочный план", - цитирует Моора пресс-служба.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияТюменская область
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