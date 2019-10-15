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На группу "Магнезит" завели дело о несоблюдении экологических требований

В прокуратуре региона сообщили, что в 2018 году 23 эксплуатируемых источника выбросов не проходили регулярную проверку

ЧЕЛЯБИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в Челябинской области возбудила административное дело о несоблюдении экологических требований при эксплуатации предприятий на группу "Магнезит", которой эксплуатировались 23 источника вредных выбросов. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Челябинской природоохранной прокуратурой проведена проверка ООО "Группа "Магнезит". По результатам возбуждено дело по ст. 8.1 ("Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов") КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Поясняется, что группа, согласно закону, должна регулярно проверять свои источники выбросов на соответствие нормам. Однако, как было установлено прокурорами, в 2018 году 23 эксплуатируемых источника выбросов проверялись нерегулярно. Комментарием группы ТАСС пока не располагает.

Группа "Магнезит" - вертикально интегрированная компания, обеспечивающая полный цикл производства огнеупорных материалов, инновационные инжиниринговые решения и комплексное сервисное обслуживание тепловых агрегатов.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).

Теги
РоссияЧелябинская область
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