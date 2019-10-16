Городская дума рассмотрит итоги опроса по месту храма в Екатеринбурге 22 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбурга передала в городскую думу решение по месту строительства храма святой Екатерины. Депутаты рассмотрят его на заседании думы 22 октября, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы городской думы Дмитрий Егоркин.

В воскресенье 13 октября прошел опрос по выбору площадки для строительства храма. По итогам опроса победил участок в историческом центре Екатеринбурга, где сейчас располагается здание бывшего Приборостроительного завода.

"Избирком признал опрос состоявшимся. Регламент предусматривает, что его теперь должна утвердить дума, но перед этим документ рассматривает комиссия по местному самоуправлению. Сегодня она приняла решение вынести его на заседание городской думы 22 октября, где его будут утверждать все депутаты", - сказал Егоркин.

О соборе

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан, и 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

После этого президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.