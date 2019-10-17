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Родившуюся в Сирии дочь россиянки вывезут к родственникам в ХМАО

По возвращении домой девочка будет находиться под наблюдением специалистов, которые помогут ей адаптироваться к жизни в новых условиях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Трехлетнюю девочку, чья мама - уроженка Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра), находится в сирийской тюрьме, до конца 2019 года вывезут из арабской республики в Россию. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

"Одного ребенка - девочку трех лет - мы готовим к выезду из Сирии. Она там родилась. Ее мать из Югры уехала вслед за мужем в эту страну. Здесь у нее остались родственники. Вместе с ними мы собирали все необходимые бумаги на девочку, поскольку изначально она вообще была без документов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас российские власти формируют группу детей на выезд из Сирии. Вывозить девочку будут как раз с ней. "Ожидаем, что это состоится до конца текущего года. Всех детей доставят в Москву, проведут обследования в больнице на протяжении нескольких дней. Планируется, что туда прилетят родственники девочки, а после этого они вместе вернутся в Югру", - уточнила Моховикова.

Она отметила, что в Югре девочка будет находиться под наблюдением специалистов, которые помогут ей адаптироваться к жизни на новой территории. "Мама девочки находится в заключении в Сирии, сведений об отце нет", - пояснила омбудсмен.

Правозащитница добавила, что ранее в 2019 году в Югру вернулся из Сирии мальчик, который в сентябре пошел в одну из школ региона. В каком муниципалитете он проживает и сколько ему лет, она не стала сообщать, лишь сказав, что "с ним все хорошо, он проходит курс реабилитации".

"Также ко мне поступило обращение от одной из женщин, находящихся в Сирии, по возвращению ее ребенка в Югру к родственникам. По нему ведется работа", - добавила Моховикова.

Теги
СирияРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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