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Экс-полицейского в Югре условно осудили за взятки

По данным следствия, бывший сотрудник полиции незаконно получил от предпринимателей почти 3 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела по исполнению административного законодательства управления МВД России по Нижневартовску. Он приговорен к трем годам условно и штрафу за получение взяток на сумму более 2,7 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления.

"Бывший заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Нижневартовску признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация денежных средств, получение взятки за незаконные действия, превышение должностных полномочий). <…> Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штраф в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший сотрудник полиции получил от двух индивидуальных предпринимателей взятки в размере 120 и 50 тыс. рублей, чтобы не привлекать их к административной ответственности за ряд правонарушений с незаконной реализацией алкогольной продукции. Также он ввел в заблуждение еще одного предпринимателя, от которого под предлогом оказания содействия и покровительства получил 2,6 млн рублей. "Данные средства подсудимый на этапе расследования дела вернул потерпевшему", - уточнили в пресс-службе.

Часть денег осужденный легализовал, купив гараж стоимостью 300 тыс. рублей. При этом он составил фиктивный договор займа, согласно которому средства он якобы занял у своего коллеги. "В действительности же коллега денежных средств подсудимому не занимал и о существовании такого договора не догадывался", - отмечается в сообщении.

Кроме того, экс-полицейский изъял у одного из предпринимателей алкогольную продукцию, но к административной ответственности его не привлек.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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