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На Ямале закрыли переправу через реку Пур из-за образования льда

Пассажиров перевозят два судна на воздушной подушке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Работа понтонно-мостовой переправы через реку Пур из микрорайона Коротчаево Нового Уренгоя до поселка Уренгой Пуровского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прекращена из-за образования льда на воде. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Пассажиров из микрорайона Коротчаево Нового Уренгоя до поселка Уренгой Пуровского района и обратно теперь перевозят вездеходы на воздушной подушке. Работа понтонно-мостовой переправы через реку Пур прекращена", - говорится в сообщении.

Преодолеть реку Пур летом можно по понтонной переправе, зимой - по автозимнику, в межсезонье работают баржи и суда на воздушных подушках.

"С пятницы на субботу ударили морозы и пошла шуга (рыхлый губчатый лед на воде - прим. ТАСС). Место, куда весной подходили подушки, забило льдом, поэтому пришлось обустроить другой участок. Судам необходимо более пологое место, чтобы они смогли спускаться", - приводит пресс-служба слова главы поселка Уренгой Олега Якимова.

По данным пресс-службы, сейчас пассажиров перевозят два судна на воздушной подушке.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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