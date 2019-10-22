Региональный материнский капитал на Ямале с 2020 года вырастет до 500 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Региональный материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей в семьях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет увеличен на 150 тыс. рублей. С 1 января 2020 года он составит 500 тыс. рублей, сообщил во вторник журналистам глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Средства материнского капитала в ЯНАО можно направить на улучшение жилищных условий или лечение любого из членов семьи, на приобретение или строительство жилья на территории Ямала. Также можно погасить взятую ранее ипотеку при условии, что жилое помещение находится в капитальном доме на территории округа.

"С 1 января следующего года мы повышавшем наш материнский региональный капитал. Сегодня он составляет 350 тыс. рублей, он будет полмиллиона - существенный рост. Мы его распространяем не только на третьего ребенка. Он неоднократно с каждым ребенком будет предоставляться", - сказал губернатор.

По его словам, с января 2020 года также будет увеличен материнский капитал в семьях, где третий ребенок был рожден ранее. "Мы знаем, что на руках у родителей много уже полученных, но пока не использованных капиталов в силу разных причин. Они также будут подвергнуты повышению своего номинала, чтобы не получилось так, что ребенок, рожденный после 1 января, будет иметь другие измерения ", - добавил губернатор.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО, с 2011 года по 1 октября 2019 года 11 тыс. 962 ямальских семей получили свидетельства на региональный материнский капитал. Из них 6 тыс. 351 семья им еще не воспользовалась.