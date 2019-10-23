Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Миассе изъял у экс-главы представительства Минобороны дом с участком в Сочи

Капитан 2-го ранга Вадим Устинов был приговорен к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за взятки

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Дом с земельным участком в Сочи изъял суд в Миассе у бывшего руководителя одного из представительств Минобороны в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ, поступившем в ТАСС.

Как сообщили в ГВСУ, бывший начальник 1077-го военного представительства Министерства обороны капитан 2-го ранга Вадим Устинов на основании собранных доказательств был признан виновным в получении взятки. По данным следователей военного следственного отдела СК РФ по Чебаркульскому гарнизону, Устинов с марта 2015 года по февраль 2019 года получил в общей сложности более 21,3 млн рублей за оперативное согласование коммерческой организации, участвующей в выполнении гособоронзаказа, представляемых документов и содействие в скорейшей оплате за поставленное имущество для нужд Минобороны. В ходе следствия был наложен арест на 4,8 млн рублей, изъятых у Устинова в ходе обыска.

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 28,8 млн рублей, а также запретил в течение 6 лет занимать руководящие должности на госслужбе, связанные с распорядительными полномочиями. Суд также постановил обратить изъятые 4,8 млн рублей в доход государства.

"Кроме того, Миасский городской суд Челябинской области по результатам рассмотрения гражданского иска обратил в доход государства имущество осужденного общей стоимостью 21,3 млн рублей, приобретенное на денежные средства, добытые преступным путем, и состоящее из земельного участка в Сочи площадью 7,5 сотки, расположенного на нем дома общей площадью 360 квадратных метров, а также его доли в квартире в Екатеринбурге", - сообщили в ГВСУ.

Теги
РоссияКраснодарский крайЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Без работы остаются десять сотрудников закрытого курганского тубдиспансера
Работникам отделения в поселке Чернавском ранее объявили о его закрытии на капремонт, предложив временно перевестись в другие учреждения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС