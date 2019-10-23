Суд в Миассе изъял у экс-главы представительства Минобороны дом с участком в Сочи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Дом с земельным участком в Сочи изъял суд в Миассе у бывшего руководителя одного из представительств Минобороны в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ, поступившем в ТАСС.

Как сообщили в ГВСУ, бывший начальник 1077-го военного представительства Министерства обороны капитан 2-го ранга Вадим Устинов на основании собранных доказательств был признан виновным в получении взятки. По данным следователей военного следственного отдела СК РФ по Чебаркульскому гарнизону, Устинов с марта 2015 года по февраль 2019 года получил в общей сложности более 21,3 млн рублей за оперативное согласование коммерческой организации, участвующей в выполнении гособоронзаказа, представляемых документов и содействие в скорейшей оплате за поставленное имущество для нужд Минобороны. В ходе следствия был наложен арест на 4,8 млн рублей, изъятых у Устинова в ходе обыска.

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 28,8 млн рублей, а также запретил в течение 6 лет занимать руководящие должности на госслужбе, связанные с распорядительными полномочиями. Суд также постановил обратить изъятые 4,8 млн рублей в доход государства.

"Кроме того, Миасский городской суд Челябинской области по результатам рассмотрения гражданского иска обратил в доход государства имущество осужденного общей стоимостью 21,3 млн рублей, приобретенное на денежные средства, добытые преступным путем, и состоящее из земельного участка в Сочи площадью 7,5 сотки, расположенного на нем дома общей площадью 360 квадратных метров, а также его доли в квартире в Екатеринбурге", - сообщили в ГВСУ.