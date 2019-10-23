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Суд заменил экс-главе управленческого округа на Урале реальный срок на условный

В июле Михаила Астахова приговорили к восьми годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд смягчил приговор бывшему главе Южного управленческого округа в Свердловской области Михаилу Астахову, ранее приговоренному к 8 годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в среду.

Синарский районный суд города Каменска-Уральского в июле приговорил бывшего главу Южного управленческого округа в Свердловской области Михаила Астахова к 8 годам заключения за получение взятки. По данным источника ТАСС в медицинских кругах, Астахов был госпитализирован после суда с сердечным приступом. "Приговор изменен, наказание снижено до 6 лет условно с испытательным сроком пять лет", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы СК РФ по региону, в 2014 году Астахов получил взятку за то, что способствовал в подписании актов о приемке работ и справок о стоимости выполненных работ по двум муниципальным контрактам на строительство детского дома и двух многоквартирных домов в Каменск-Уральском. При этом часть работ не была выполнена. Согласно материалам дела, обвиняемый в общей сложности получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму порядка 6 млн рублей.

Астахов был задержан 12 мая 2018 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Он был назначен главой Южного управленческого округа в марте 2016 года. До этого он являлся главой администрации города Каменска-Уральского, а ранее был депутатом гордумы Каменска-Уральского, возглавлял комитет по социальной политике. В состав Южного управленческого округа входит 14 муниципальных образований.

Теги
РоссияСвердловская область
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