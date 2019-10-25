Власти Югры в 2020 году создадут первый в регионе центр инициатив

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году построят первый в регионе центр инициатив - здесь будут лофты и коворкинг-зоны. Об этом в пятницу сообщила глава региона Наталья Комарова.

"Домом" для реализации идей и проектов в 2020 году станет центр инициатив, рабочее название - "Округ". <…> Современная мультимедийная техника, открытые лофт-пространства, коворкинг-зоны для резидентов (среди них - фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", ресурсный центр добровольчества, региональный молодежный центр, проектный офис НКО, центр прикладной урбанистики, региональный институт управления), свободных творческих команд", - написала Комарова в своем аккаунте в Instagram.

Площадь творческого пространства составит 4,5 тыс. квадратных метров, одновременно в нем смогут находиться до 500 человек. Центр появится в Ханты-Мансийске.

По данным региональных властей, расходы на создание центра составляют 388 млн рублей, из которых 378 млн рублей - средства инвесторов. Проект реализуется при поддержке федеральных структур, автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.