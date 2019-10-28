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Комитет Совфеда изучит опыт Екатеринбурга по комплексному освоению территории

Заседание пройдет в рамках 100+ Forum Russia
Первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий Донат Сорокин/ТАСС, архив
Описание
Первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в рамках выездного заседания изучит опыт Екатеринбурга в сфере комплексного освоения территории и направит выработанные рекомендации в правительство РФ. Заседание пройдет в рамках форума высотного и уникального строительства 100+, сообщил в понедельник журналистам первый зампред комитета, заместитель председателя оргкомитета форума Аркадий Чернецкий.

В Екатеринбурге за последние 10 лет с нуля был построен район Академический общей площадью 2,5 тыс. га. Планируется, что к 2023 году в черте города будет построена деревня летней Универсиады, также будут комплексно осваивать новый район, который находится на правом берегу Верх-Исетского пруда.

"На форум 100+ приедут 12 сенаторов. Это самое большое выездное совещание комитета по федеративному устройству и региональной политике. Практика строительства, освоения застроенных территорий, комплексное освоение территории интересно. Комитет посчитал возможным и интересным провести выездное заседание в Екатеринбурге, выработать рекомендации для правительства по комплексному освоению территории", - сказал Чернецкий.

Главная тема форума - "Город будущего". Деловая программа будет включать 80 мероприятий, в рамках которых выступят 336 человек, в том числе 40 спикеров приедут из-за рубежа. Во время проведения форума пройдет Всемирный день городов и выездное совещание Национального объединения строителей.

В выставочном павильоне "Екатеринбург-Экспо" в течение трех дней параллельно форуму будет проходить выставка. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, 122 организации из 10 стран продемонстрируют свои разработки. Отдельно Екатеринбург примет Всемирный день городов под эгидой ООН-Хабитат.

100+ Forum Russia пройдет с 29 октября по 1 ноября. Это международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.

Теги
РоссияСвердловская областьЧернецкий, Аркадий Михайлович
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