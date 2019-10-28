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Полицейские в Еманжелинске ищут злоумышленников, повредивших шины более 70 автомобилей

Заявления от владельцев машин стали поступать в полицию с 26 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Еманжелинске Челябинской области устанавливают подозреваемых, которые прокололи шины более чем у 70 автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"В Еманжелинском отделе МВД России зарегистрированы заявления о проколах автомобильных колес. Полицейскими установлено более 70 поврежденных автомашин разных марок. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых и их задержание", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что заявления от владельцев автомобилей стали поступать в полицию с 26 октября.

Теги
РоссияЧелябинская область
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