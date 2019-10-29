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Площадь выставки 100+ Forum Russia в Екатеринбурге в 2019 году увеличилась втрое

Экспозиция занимает в выставочном комплексе "Екатеринбург-экспо" 15 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Площадь экспозиции строительной выставки 100+ Forum Russia, которая проходит в Екатеринбурге с 29 по 31 октября, с прошлого года увеличилась втрое. Об этом сообщил во вторник, открывая выставку, сенатор, член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий.

"Мы шаг за шагом завоевываем пространства этого выставочного комплекса ["Екатеринбург-экспо"]. Если в прошлом году мы уложились на 5 тыс. кв. м, в этом году занимаем 15 тыс. кв. м, и поставлена задача, что в течение двух-трех лет мы сможем сформировать экспозицию, которая займет площади всего выставочного центра. Задача стоит, чтобы наша строительная выставка стала лидирующей в России, <…> чтобы она стала неким подобием строительного ИННОПРОМа, - сказал сенатор.

"Екатеринбург-экспо" - один из крупнейших выставочных комплексов в России, в состав центра входят четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.

Теги
РоссияСвердловская областьЧернецкий, Аркадий Михайлович
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