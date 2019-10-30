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Лейтенанта уральской дивизии наградят за спасение мальчика из загоревшейся машины

ДТП произошло 27 октября на трассе в Челябинской области
Осман Мамутов Пресс-служба ЦВО
Описание
Осман Мамутов
© Пресс-служба ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Командира взвода танковой дивизии из Челябинской области лейтенанта Османа Мамутова представили к награде за спасение 11-летнего мальчика из загоревшейся после ДТП машины. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Командира взвода танковой дивизии из Челябинской области лейтенанта Османа Мамутова по решению командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина представили к награде за спасение 11-летнего мальчика из загоревшегося после ДТП автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 27 октября на трассе в Челябинской области Lada Kalina выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Ford Focus. Иномарка отлетела в кювет и загорелась. Горящий у обочины автомобиль заметил командир танкового взвода танковой дивизии Осман Мамутов, который проезжал мимо.

"Остановившись, военный бросился с огнетушителем к Ford, где на заднем сиденье увидел испуганного ребенка. Лейтенант с трудом вытащил опутанного ремнем безопасности мальчика из горящего автомобиля. Спасти остальных членов семьи офицеру не удалось, потому что пламя охватило весь автомобиль", - рассказали в округе.

В пресс-службе подчеркнули, что лейтенант Осман Мамутов на службе не рассказал о героическом поступке, так как считает это своим долгом. Командование узнало об этом из информации в социальных сетях.

Теги
РоссияЧелябинская область
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