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Адвокат: отец устроившего массовое ДТП в Екатеринбурге водителя сдал анализы вместо него

По словам представителя потерпевшей стороны Александра Шумилова, об этом говорится в заключении эксперта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Полковник Росгвардии - отец водителя, устроившего массовое ДТП в центре Екатеринбурга 4 августа, в котором погибли два человека, сдал за него анализы на экспертизу. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель потерпевшей стороны адвокат Александр Шумилов.

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"Согласно заключению эксперта, моча, предоставленная на экспертизу, принадлежит отцу виновника ДТП полковнику Росгвардии Васильеву", - сказал адвокат.

ДТП произошло 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем SsangYong, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21010. Затем ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она в свою очередь в Volkswagen Polo, которые на перекрестке ожидали зеленого сигнала светофора. В аварии погибли два человека, еще трое были госпитализированы.

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