Свердловскую область досрочно подключат к онлайн-сервису выписок из реестра недвижимости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Свердловская область досрочно будет подключена к онлайн-сервису оперативной выдачи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Таким образом, Свердловская область станет третьим регионом (после Калужской области и Москвы), где для жителей будет доступен этот сервис, сообщил в среду журналистам заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Даниил Селедчик.

"Несмотря на то, что Свердловская область еще не перешла на ФГИС ЕГРН, мы в качестве третьего региона хотим подключить ее к серверам предоставления сведений. Сегодня впервые об этом говорим. <…> Это возможность предоставления выписки об объекте недвижимости в онлайн-режиме", - сказал Селедчик на форуме высотного и уникального строительства 100+ в Екатеринбурге.

Селедчик уточнил, что по результатам пилотного запуска сервиса среднее время заказа, оформления, поиска и оплаты выдачи сведений о недвижимости сократилось до восьми минут вместо трех суток через личное обращение в орган или существующие сервисы. При этом выдача, сама услуга, будет оказана за 21 секунду.

Модернизированный сервис планируется внедрить в России в 2020 году, в пилотном режиме его инструменты будут доступны для жителей 51 региона, которые перешли на ФГИС ЕГРН (новую информационную систему). После этого сервис распространится по всей стране.

100+ Forum Russia проходит с 29 октября по 1 ноября. Это международный конгресс и выставка, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.