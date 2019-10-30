Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловскую область досрочно подключат к онлайн-сервису выписок из реестра недвижимости

По результатам пилотного запуска сервиса среднее время заказа, оформления, поиска и оплаты выдачи сведений о недвижимости сократилось до восьми минут вместо трех суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Свердловская область досрочно будет подключена к онлайн-сервису оперативной выдачи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Таким образом, Свердловская область станет третьим регионом (после Калужской области и Москвы), где для жителей будет доступен этот сервис, сообщил в среду журналистам заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Даниил Селедчик.

"Несмотря на то, что Свердловская область еще не перешла на ФГИС ЕГРН, мы в качестве третьего региона хотим подключить ее к серверам предоставления сведений. Сегодня впервые об этом говорим. <…> Это возможность предоставления выписки об объекте недвижимости в онлайн-режиме", - сказал Селедчик на форуме высотного и уникального строительства 100+ в Екатеринбурге.

Селедчик уточнил, что по результатам пилотного запуска сервиса среднее время заказа, оформления, поиска и оплаты выдачи сведений о недвижимости сократилось до восьми минут вместо трех суток через личное обращение в орган или существующие сервисы. При этом выдача, сама услуга, будет оказана за 21 секунду.

Модернизированный сервис планируется внедрить в России в 2020 году, в пилотном режиме его инструменты будут доступны для жителей 51 региона, которые перешли на ФГИС ЕГРН (новую информационную систему). После этого сервис распространится по всей стране.

100+ Forum Russia проходит с 29 октября по 1 ноября. Это международный конгресс и выставка, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Готов к труду и обороне
Более 430 тысяч человек выполнили нормативы ГТО в третьем квартале 2019 года
Всего за этот срок к физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" присоединились 976 496 россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС