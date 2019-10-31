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Экспозицию в культурном центре "Эрмитаж-Урал" будут обновлять ежегодно

Первая выставка будет связана с темой ВОВ и работами, которые были эвакуированы из Петербурга во время войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Экспозицию центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге, который откроется осенью 2020 года, будут обновлять раз в год. Его первая выставка будет связана с темой Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

"Понятно, что эта выставка должна каким-то образом связана с Великой Отечественной войной и с теми работами, которые были эвакуированы в Свердловск во время войны и были здесь сохранены. Думаю, экспозиция в центре будет обновляться раз в год", - сказал Марков.

По его словам, комиссия Государственного Эрмитажа уже приступила к отбору работ, которые будут направлены в екатеринбургский центр "Эрмитаж-Урал". "В петербургском Эрмитаже работает целая комиссия, проходит многоступенчатый отбор [работ], ведутся научные обсуждения", - добавил начальник управления.

Центр будет размещен в двух зданиях, расположенных на улице Вайнера. Одно из них будет рассчитано под фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. На строительство центра уже выделено около 600 млн рублей, еще порядка 100 млн планирует направить Минкультуры РФ.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1 млрд 118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургСвердловская область
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