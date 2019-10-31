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Рейс авиакомпании "ИрАэро" Екатеринбург - Москва задержан из-за неисправности самолета

Самолет должен был вылететь в Москву в 09:10, теперь вылет намечен на 20:30 местного времени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "ИрАэро" Екатеринбург - Москва задержан в аэропорту вылета Кольцово на 11 часов из-за технической неисправности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кольцово в четверг.

"Вылет рейса IO-325 (авиакомпании "ИрАэро" - прим. ТАСС) Екатеринбург - Москва задерживается по технической причине. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, по предварительной информации, требуется замена одного из колес шасси. В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы, после завершения которых самолет продолжит следовать по маршруту. "Пассажиры проинформированы должным образом, им предоставлена вода, а в 12:00 они получили горячее питание. Позднее пассажиры будут размещены в отеле за счет перевозчика", - сказали в пресс-службе "ИрАэро".

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь в Москву в 09:10 (07:10 мск). "Вылет намечен на 20:30 местного времени (18:30 мск). Авиакомпания "ИрАэро" приносит извинения за доставленные неудобства", - добавили в пресс-службе "ИрАэро".

"ИрАэро", основанная в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска. Дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске, Магадане и Якутске. Авиакомпания выполняет рейсы в более 40 городов России, также в маршрутную сеть входят города ближнего и дальнего зарубежья.

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