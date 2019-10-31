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Выплаты кочевым народам Ямала увеличат до 5 тыс. рублей в 2020 году

Ежемесячные выплаты получат почти 10 тыс. человек, живущих в тундре
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Ежемесячные выплаты кочевому населению Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) со следующего года увеличат до 5 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщил глава региона Дмитрий Артюхов на своей официальной странице в Instagram.

"Этим летом мы летали по кочевьям, обсуждали с тундровиками, что нужно сделать для улучшения жизни в тундре. Первым делом со следующего года увеличим ежемесячные кочевые выплаты до 5 тыс. рублей. Долгое время эта выплата не индексировалась", - написал Артюхов.

По словам губернатора, ежемесячные выплаты получат почти 10 тыс. человек, живущих в тундре.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день выплаты кочевому народу Ямала составляют 3 тыс. рублей в месяц.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, это 13% от их общего числа в России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 год численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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