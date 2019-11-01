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Власти рассчитывают на реновацию квартала возле нового кафедрального собора Екатеринбурга

В течение полугода планируется разработать дорожную карту по храму, сообщил глава города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга рассчитывают на реновацию Литературного квартала, в который входят несколько музеев уральских писателей и камерный театр, в ходе строительства кафедрального собора Святой Екатерины. Об этом сообщил ТАСС начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

Литературный квартал находится рядом с будущим собором. В него входят литературно-мемориальный дом-музей (памятник культуры федерального значения) писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, который находится в непосредственной близости от предполагаемой строительной площадки, единственный на Урале музей (памятник культуры регионального значения) писателя Федора Решетникова, музей "Литературная жизнь Урала XX века" в деревянном здании начала прошлого столетия. В парке Литературного квартала часто проходят концерты классической музыки и поэтические марафоны.

"Мы вступили в переговоры по этому вопросу, общаемся сейчас с Фондом святой Екатерины, который в том числе будет координировать этот проект строительства. И, конечно, все понимают, что это [дом-музей Мамина Сибиряка] надо сохранить. Вероятно, даже будет какая-то реновация всего литературного квартала, связанная со строительством храма. Мы, конечно, предполагаем наше участие в разработке предстоящего проекта строительства, чтобы все сохранить максимально", - сказал Марков.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский добавил ТАСС, что на данный момент проект строительства собора проходит градостроительные процедуры. В течение полугода планируется разработать дорожную карту по храму.

В Екатеринбурге 13 октября прошел первый общегородской опрос, на котором горожане выбирали место строительства храма. По его итогам из двух площадок был выбран участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре рядом с резиденцией губернатора. Завершить основные работы планируется к 2023 году.

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РоссияСвердловская область
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