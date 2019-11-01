Снегоуборочная машина в Сургуте насмерть задавила женщину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Снегоуборочная машина наехала на женщину, шедшую по автомобильной парковке в Сургуте. Пострадавшая скончалась, сообщили журналистам в пятницу в региональном управлении МВД.

В ночь с четверга на пятницу в Сургуте шел снег, на очистку улиц выведена дорожная техника. "Сегодня около 10 часов утра (около 8 часов мск) в Сургуте, по предварительным данным, водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра. В результате наезда от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.