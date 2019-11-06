Театр кукол в Екатеринбурге закроется на ремонт на два года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский Театр кукол закроют на реконструкцию, которая продлится до 2021 года включительно. На время ремонта театр планирует переехать на площадку кинотеатра "Колизей". Об этом сообщила ТАСС заведующая литературно-драматургической частью театра Мария Зырянова.

"Мы работаем до конца года, играем новогодние елки, в феврале красивым театрализованным представлением планируем завершить большой этап до ремонта. После этого мы закрываемся и ориентировочно в марте переезжаем на другую площадку. В данный момент мы ведем переговоры с кинотеатром "Колизей", для того чтобы на время ремонта находиться там", - сказала Зырянова, отметив, что подготовительные работы по ремонту начнутся в конце 2019 года.

Во время реконструкции планируется отремонтировать фасад здания, заменить кресла в залах, а также сделать специальные подъемники для инвалидов-колясочников, отметила собеседница агентства.

"Будут специальные подъемники для того, чтобы зрители-колясочники могли подняться в малый зал. Сейчас они могут находиться только в большом зале. Все внутреннее помещение театра, отопление, трубы, коммуникации, санузлы - все это будет отремонтировано, там предстоит большая капитальная работа", - сказала представитель театра.

Она подчеркнула, что реконструкция здания последний раз проводилась в 1996-1998 годах.

По словам Зыряновой, часть спектаклей, который сейчас играются в театре, будут временно "заморожены" и выведены из репертуара. "Какие-то спектакли мы вообще не будем играть, какие-то адаптируем под "Колизей", будем стараться больше играть на выезде, возможно, найдем еще одну альтернативную площадку", - отметила она

Финансирование реконструкции

Как сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области, в 2019 году на ремонт театра будет выделено около 40 млн рублей, 30,5 млн из которых - из федерального бюджета.

"Основные работы по реконструкции театра запланированы на 2020-2021 год, на этот период пока нет данных об объемах финансирования. Ремонт театра будет проводиться по нацпроекту "Культура", - добавили в департаменте.

Екатеринбургский театр кукол открылся в 1932 году. В театре работает 115 сотрудников, из них 25 актеров, шестеро имеют звание "Заслуженный артист РФ". Актеры владеют куклами различных систем: перчаточная кукла, марионетка, планшетная кукла, а также маска и "живой план". В репертуаре театра 34 спектакля для детей и взрослых, разнообразных по жанрам и формам.

"Наша сцена большого зала оборудована специальными гидравлическими кубами, которые могут опуститься и сделать яму, а могут подняться и сделать гору. В городе больше нет такой сцены, которая была бы так оборудована", - сообщила Зырянова.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа. Всего на мероприятия нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).