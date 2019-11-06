Суд в Магнитогорске отказался восстановить на работе тренера, уволенную за интимные фото

ТАСС, 6 ноября. Правобережный районный суд Магнитогорска отказался восстановить на работе тренера детско-юношеского центра "Максимум" Екатерину Конопенко, уволенную из-за размещенных в интернете фотографий, на которых она изображена в обнаженном виде. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"В удовлетворении исковых требований Екатерине Конопенко отказано в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

Ранее со ссылкой на прокуратуру Челябинской области сообщалось, что руководство детско-юношеского центра "Максимум" уволило тренера из-за размещенных в соцсети "Вконтакте" фотографий 19-летней давности, на которых она изображена в обнаженном виде. Конопенко сообщила ТАСС, что в 2000 году принимала участие в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта. По ее словам, фотографии позже были размещены кем-то в интернете.