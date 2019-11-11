Областной суд признал незаконными обыски у вице-мэра Екатеринбурга Ковальчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Обыски, которые прошли в конце сентября у первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика, признаны незаконными. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Источник ТАСС в силовых структурах региона 25 сентября сообщал о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). В тот же день в его кабинете прошли обыски. Уточнялось, что речь идет о его работе в должности главы МУП "Водоканал" Екатеринбурга. Официальным комментарием следственного управления СК РФ по Свердловской области ТАСС пока не располагает.

"Оспаривалось решение Кировского районного суда по поводу обыска. Свердловский областной суд признал незаконным проведение обыска в одном из жилых объектов Ковальчика", - сказали в пресс-службе.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ранее заявлял, что не имеет претензий к работе своего заместителя. Сам вице-мэр сообщал о своей готовности дать необходимые разъяснения правоохранительным органам.

Ковальчик уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в общей сложности 21 млн рублей, когда занимал пост директора МУП "Водоканал", однако был оправдан летом 2015 года.

Он был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга 24 января 2019 года. До этого более года занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области.