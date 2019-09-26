В мэрии Екатеринбурга прошли обыски по делу первого замглавы города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Обыски прошли в администрации Екатеринбурга 25 сентября по уголовному делу, возбужденному в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, подозреваемого в превышении должностных полномочий во время работы на посту руководителя МУП "Водоканал". Об этом сообщил журналистам в четверг глава города Александр Высокинский.

В среду источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Уточнялось, что речь идет о его работе в должности главы "Водоканала" Екатеринбурга. Официальным комментарием следственного управления СК РФ по Свердловской области ТАСС пока не располагает.

"Зашли в отдельный кабинет, посмотрели и ушли", - сказал Высокинский в ответ на вопрос журналиста об обысках в администрации города.

Накануне Высокинский сообщил, что не имеет претензий к работе Ковальчика. Сам вице-мэр заявил о своей готовности дать необходимые разъяснения правоохранительным органам.

Ковальчик уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в общей сложности 21 млн рублей, когда занимал пост директора "Водоканала", однако был оправдан летом 2015 года.

Ковальчик был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга 24 января 2019 года. До этого более года занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области, с 2010 по 2018 год был гендиректором екатеринбургского МУП "Водоканал".