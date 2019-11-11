Студенты проконтролируют экологичность добычи урана в Курганской области

КУРГАН, 11 ноября. /ТАСС/. Студенты Уральского федерального университета будут проводить экологический контроль на участках добычи урана предприятием "Далур" в Курганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Далматовского района региона, где прошла первая экспедиция магистрантов вуза.

"В Курганской области начата реализация проекта молодежного общественного экологического контроля на участках добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания. <...> Результаты планируемых исследований позволят сформировать объективную независимую оценку радиоэкологических условий в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах Курганской области, где ведет работы уранодобывающее предприятие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первой экспедиции в Далматовском районе студенты изучили все этапы производства предприятия, выяснили возможные источники ионизирующего излучения, применяющиеся приборы и методы радиационного контроля, а также провели тестовые измерения содержания природных радионуклидов вблизи скважин. Отбор проб воздуха, воды, почвы, донных отложений и растительности запланированы летом 2020 года.

В марте жители региона собирали петицию об отмене разработки месторождения урана "Добровольное" предприятия "Далур". Они были обеспокоены возможным загрязнением радиоактивными ионами урана и сопутствующими радиоактивными элементами при добыче ископаемого методом подземного выщелачивания.

"Далур" - первое в России предприятие, добывающее уран способом подземного выщелачивания. Входит в контур управления уранового холдинга "Атомредметзолото" - горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом". "Далур" разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района (Далматовское, Хохловское и Добровольное), чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. тонн урана.