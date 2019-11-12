"Уралхиммаш" планирует ввести четырехдневку для части сотрудников в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. ПАО "Уралхиммаш" планирует ввести режим четырехдневной рабочей недели для некоторых категорий работников с января 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"С 13 января 2020 года в ПАО "Уралхиммаш" для некоторых категорий работников планируется ввести режим сокращенной рабочей недели. Предполагается, что по сокращенному рабочему графику, четыре рабочих дня в неделю, будут работать сотрудники, относящиеся к категории "руководители, специалисты, служащие", следующих структурных подразделений: финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж, некоторые вспомогательные службы, не задействованные в подготовке производства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что производственные подразделения продолжат работать в режиме полной рабочей недели, как и работники инженерных служб, задействованные в подготовке производства - конструкторы, технологи, работники службы качества. "Данная мера не скажется на заказах, которые сейчас находятся в производстве - все они будут выполнены в контрактные сроки с надлежащим качеством", - добавили в компании.

На предприятии уточнили, что в случае выполнения плана по контрактации на 2020 год режим сокращенной рабочей недели вводиться не будет. "В текущих условиях высокой конкуренции имеется необходимость повышения эффективности предприятия, сокращения постоянных затрат. <…> Это именно превентивная мера с целью сокращения непроизводственных затрат", - отметили в пресс-службе.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе. В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября представить свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.

ПАО "Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, для химической отрасли, предприятий черной и цветной металлургии, предприятий традиционной и атомной энергетики, а также для предприятий строительной промышленности.