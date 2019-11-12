Назначен новый помощник полпреда в УФО вместо обвиняемого в госизмене Воробьева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-премьер правительства Калининградской области Максим Федосеев стал помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе после увольнения с этой должности обвиняемого в госизмене Александра Воробьева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полпредства во вторник.

"Максим Федосеев назначен помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Информация о нем скоро появится на сайте полпредства", - сказали в пресс-службе.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, Воробьев был задержан 4 июля по подозрению в совершении государственной измены и арестован. Суть предъявленных обвинений бывшему чиновнику не раскрывается, материалы его уголовного дела имеют гриф "секретно". Он содержится в СИЗО "Лефортово".

Согласно данным полпредства, Воробьев был назначен помощником полпреда в УФО в июле 2018 года. 12 июля 2019 года источник ТАСС сообщал, что он уволен с этой должности.

Максим Федосеев с 2012 по 2015 год возглавлял Министерство ЖКХ и ТЭК Калининградской области. В 2015 году стал зампредседателя правительства региона, а в декабре 2016 года получил пост вице-премьера и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. В августе 2018 года Федосеев покинул пост.